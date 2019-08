Testspiele : Schalke siegt gegen Villarreal und Alanyaspor

Der FC Schalke 04 hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga binnen weniger Stunden zwei Siege feiern können.

02. August 2019, 20:24 Uhr

Zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Mittersill ließ die Mannschaft von Trainer David Wagner dem 2:0 (1:0) gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor das 3:1 (1:1) gegen die Spanier des FC Villarreal folgen. In den vorherigen vier Testspielen blieb Schalke ohne Sieg.

Guido Burgstaller (22. Minute), Nassim Boujellab (48.) und Bastian Oczipka (86.) mit einem sehenswerten Freistoß erzielten am Abend in Saalfelden gegen Villarreal die Treffer für den Revierclub. Schalke überzeugte mit gelungenen Offensivaktionen, konnte aber das Gegentor durch Vicente Iborra (35.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich nicht verhindern.

Bereits am Nachmittag trafen in Mittersill gegen Alanyaspor Steven Skrzybski (18.) und Fabian Reese (56.) für den Bundesligisten, bei dem Offensivspieler Ahmed Kutucu nach einem Pressschlag in der Schlussphase verletzt ausgewechselt wurde.