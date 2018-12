Nach 3:1 beim VfB Stuttgart : Schalke plant Konsequenzen nach schwacher Bilanz

Der FC Schalke 04 ist froh über die Winterpause und erleichtert, das Fußball-Jahr mit einem 3:1 beim VfB Stuttgart abgeschlossen zu haben. Die schwache Hinrunde soll beim Vizemeister Konsequenzen haben. Trainer Domenico Tedesco könnte Hilfe an die Seite gestellt bekommen.

23. Dezember 2018, 11:45 Uhr

Christian Heidel sorgt sich um Domenico Tedesco. Geht es nach dem Sportvorstand des FC Schalke 04, wird sich sein Trainer über Weihnachten allem Stress des Fußball-Geschäfts entziehen.

«Der Trainer kriegt jetzt einfach mal Handyerbot», mahnte Heidel nach dem 3:1 beim VfB Stuttgart an. «Der muss jetzt einfach mal drei, vier Tage komplett raus aus dem Modus.» Schließlich wirkt Tedesco nicht nur auf Heidel durch den Druck der missratenen Hinrunde abgekämpft. Man sehe es ihm an, «wie es an ihm zehrt».

Der drohende Absturz des kriselnden Vizemeisters auf den Abstiegsrelegationsrang wurde zwar vermieden. An der Enttäuschung über die trostlosen Bundesliga-Monate änderte der erste Erfolg nach vier sieglosen Partien aber nichts. 18 Punkte sind für die Ansprüche viel zu wenig. «Wir werden trotzdem alles hinterfragen und überlegen, was wir verändern können», sagte Heidel.

Auch deswegen sorgen sich Schalkes Verantwortlichen offenbar nicht nur um die Erholung des 33-jährigen Tedesco. Offensichtlich besteht auch darüber Sorge, dass der Trainer-Aufsteiger der Vorsaison ohne weitere Hilfe nicht alle Probleme in den Griff bekommt. Eine Reaktion auf die nicht zufriedenstellenden Auftritte sowie nur vier Punkte Vorsprung vor dem VfB auf Rang 16 könnte eine Erweiterung des Trainer-Teams sein - und damit auch Tedesco betreffen. Es sei nach einer schwachen Hinrunde «normal», auch «die Zusammensetzung des Trainer-Teams» zu hinterfragen, sagte Heidel dem TV-Sender Sky.

Tedescos Cheftrainer-Rolle habe aber nie zur Debatte gestanden, bekräftigte Heidel und betonte nochmal, nicht einen Trainer infrage zu stellen, der im Sommer für Rang zwei gefeiert worden sei: «Ich glaube, er hat den sichersten Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann», sagte er. «Der Junge gibt alles von morgens bis abends».

Dennoch soll womöglich sportliche Kompetenz geholt werden. Auch die Debatte, Heidel einen Kaderplaner oder externen Berater an die Seite zu stellen, ist nicht beendet. «Ich habe vor allem Angst, nicht aber vor Qualität bei Schalke 04. Ich bin aber kein Freund davon, einen externen Berater zu holen, der alle vier Wochen mal vorbeischaut. Sonst ist alles möglich», sagte Heidel. Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hatte diese Gedankenspiele publik gemacht und mit der möglichen Unterstützung ein ungemütliches Thema begonnen.

Auch Heidel will nun an Heiligabend den Fußball kurz vergessen, dann werde die Aufarbeitung fortgesetzt: «Ich kann versprechen, dass ab dem 4. Januar einige Dinge verändert werden», kündigte der 55-Jährige an. Einen neuen Stürmer will der FC Schalke trotz der Verletzungen von Guido Burgstaller, Mark Uth, Breel Embolo und Franco Di Santo und der Unsicherheit, ob alle Anfang Januar voll ins Training einsteigen können, nicht unbedingt verpflichten.

Am Samstag traf Stürmer Steven Skrzybski zur frühen Führung (10. Minute). Zudem sprangen Verteidiger Salif Sané (70.), dessen Kopfball VfB-Stürmer Mario Gomez mit der Schulter ins Tor lenkte, und Talent Ahmed Kutucu (78.) mit seinem Bundesliga-Premierentreffer ein. Die Unsicherheiten von Torhüter Ralf Fährmann wirkten sich nicht aus, weil nur Nicolás González einen Stuttgarter Treffer erzielte (76.). Die Nummer eins hatte den VfB beim Stande von 1:0 kurz nach der Pause eigentlich wieder ins Spiel gebracht, als er Gonzalez den Ball direkt in die Füße spielte. Der Argentinier traf jedoch das leere Tor nicht, der Ball prallte an den Pfosten. «Die Hinrunde geht an keinem Spieler spurlos vorbei», sagte Tedesco über Fährmann.