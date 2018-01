Vertrag bis Mitte 2019 : Schalke leiht Baba erneut vom FC Chelsea aus

Der FC Schalke 04 hat Abdul Rahman Baba erneut vom FC Chelsea ausgeliehen. Der Abwehrspieler habe beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

von dpa

29. Januar 2018, 20:03 Uhr

Der 23 Jahre alte Baba hatte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schalke gespielt. In 21 Pflichtspielen erzielte der ghanaische Nationalspieler ein Tor. Im Januar 2017 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und machte in der Rückrunde kein Spiel mehr. Vor seinem Wechsel zum FC Chelsea stand er in Deutschland für die SpVgg Greuther Fürth und den FC Augsburg unter Vertrag.