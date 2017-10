Lange Pause für Insua : Schalke hofft auf Rückkehr von Goretzka

Der FC Schalke 04 hofft im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf die Rückkehr von Leon Goretzka. Der 22 Jahre alte Nationalspieler hatte beim DFB-Pokalsieg am Dienstag in Wiesbaden wegen muskulärer Probleme gefehlt.