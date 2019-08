Laufzeit unbekannt : SC Freiburg verlängert mit Stammkeeper Schwolow

Torhüter Alexander Schwolow wird dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg noch länger erhalten bleiben. Der 27 Jahre alte Stammkeeper hat am Freitag seinen Vertrag verlängert, über die Laufzeit machte der Club wie üblich keine Angaben.

von dpa

30. August 2019, 11:25 Uhr

«Die Vertragsverlängerung von Alex ist alles andere als selbstverständlich und es freut uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit einem der konstantesten Torhüter der Bundesliga fortsetzen können», sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier.

Schwolow ist bereits seit der Saison 2015/16 erster Torwart in der Mannschaft von Trainer Christian Streich. In der Vergangenheit war er aufgrund seiner soliden Leistungen immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht worden. «Klar, es gibt immer andere Möglichkeiten, aber es gibt auch sehr gute Gründe da zu bleiben, wo man gerne ist», begründete Schwolow seine Vertragsverlängerung.