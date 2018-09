Neuer Coach : Rummenigge lobt Niko Kovac: «Klare, ehrliche Ansprache»

Nach dem erfolgreichen Saisonstart hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Arbeit von Coach Niko Kovac gelobt. «Ich finde es sehr gut, wie er bisher den Job interpretiert. Er macht es mit großer Sympathie», sagte Rummenigge im «1:1 Talk» auf FC Bayern.tv.

von dpa

12. September 2018, 16:19 Uhr

Vor der kompletten Ausstrahlung veröffentliche der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits Auszüge des Gesprächs. «Er hat eine ziemlich klare, ehrliche Ansprache der Mannschaft gegenüber und ich denke, das ist der Beweis, dass wir mit Niko den richtigen Trainer hierhergeholt haben.»

Die vier Pflichtspielsiege zum Saisonstart bewertet Rummenigge als bedeutendes Signal an die Konkurrenz. «Es war wichtig ein Zeichen zu setzen, dass wir hochmotiviert sind und daran arbeiten, die besten Voraussetzungen zu schaffen, um am Ende wieder mit Titeln dazustehen», sagte der 62-jährige Rummenigge.

In der Champions League wolle die Mannschaft um den im Sommer von Eintracht Frankfurt geholten Coach Kovac «Großes erreichen». Die Königsklasse wird Rummenigge zufolge jedoch «was die Qualität angeht von Jahr zu Jahr» besser. «Es gibt keine Mannschaften mehr, die man so im Nebengalopp spielen kann.» Der FC Bayern trifft in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Los geht es für die Münchner am Mittwoch in einer Woche in Lissabon.