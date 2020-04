Coronavirus-Krise : Rummenigge befürwortet DFL-Beschluss zum Solidaritätsfonds

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge befürwortet den Beschluss der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Verwendung des Solidaritätsfonds.

von dpa

23. April 2020, 17:17 Uhr

«Ich finde, diese Entscheidung ist geprägt von großer Sensibilität und großer Solidarität. Mit diesem Verteilerbeschluss leisten die vier Champions-League-Teilnehmer in dieser schwierigen Phase einen wichtigen Beitrag zur Solidarität im Fußball», erklärte Rummenigge.

Die vier diesjährigen deutschen Champions-League-Teilnehmer FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen hatten zu Beginn der Coronavirus-Krise 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um bedrohten Clubs zu helfen.

Dem DFL-Beschluss zufolge gehen aus dem Fonds insgesamt 7,5 Millionen Euro an die Vereine der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga. Die Verteilung sieht im Detail vor, dass jeder Club der 3. Liga eine Zahlung erhält - außer jene Vereine, deren 1. Mannschaft in der Bundesliga spielt. Dies gilt nur für den FC Bayern. Zudem bekommt jeder Frauen-Bundesligist eine Zahlung in gleicher Höhe. Auch hier sind Clubs ausgeklammert, deren Männermannschaft in der Bundesliga spielt.