Zum Goldsteak-Eklat : Ribéry: «Mache in meinem Privatleben, was ich will»

Franck Ribéry hat sich in einem Interview zur Goldsteak-Affäre geäußert. «Ich mache in meinem Privatleben, was ich will», sagte der Fußballprofi des FC Bayern München der französischen Sportzeitung «L'Equipe» und forderte, man solle ihn als Fußballer beurteilen.

von dpa

15. Februar 2019, 08:17 Uhr

In erster Linie interessiere die Leute seine Leistung auf dem Platz und nicht «zu wissen, was ich esse». Zu seinem Besuch beim türkischen Gastronom Nusret Gökçe sagte der 35 Jahre alte Franzose: «Viele andere Spieler gehen auch bei ihm essen, genau wie ich. Darüber wird aber nie gesprochen. Aber von mir gibt es Videos.»

Ribéry war nach der Berichterstattung über ein teures, mit Blattgold überzogenes Steak, das ihm während seines Urlaubs im Emirat Dubai in einem Edel-Steakhaus serviert worden war, heftig kritisiert worden und hatte darauf mit heftigen Beleidigungen gegen Fans und Medien reagiert.

In dem Interview sprach Ribéry auch über seine Zukunft. «Wir werden sehen, was in den kommenden Wochen passieren wird», sagte er und kündigte an, sich mit den Bayern-Bossen und seinem Berater zusammenzusetzen. Er werde dabei niemals «tricksen», betonte Ribéry. «Ich werde bei den Bayern weitermachen, falls ich ihnen weiterhin alles geben kann.» Der Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister läuft am Saisonende aus.