U17-Weltmeister : RB Leipzig leiht Arsenal-Flügelstürmer Smith-Rowe aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig leiht bis zum Saisonende den englischen U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe aus. Das gab der Club aus Sachsen bekannt.

von dpa

31. Januar 2019, 19:47 Uhr

Smith-Rowe hatte in Leipzig zuvor den Medizincheck absolviert. Der 18-Jährige kommt vom Premier-League-Club FC Arsenal. Nach Medienberichten soll die Leihgebühr für den Flügelspieler bei rund einer Million Euro liegen. Das kommentierte RB aber ebenso wenig wie eine mögliche Kaufoption. Smith-Rowe gilt in England als hoffnungsvolles Talent, für die erste Mannschaft der Gunners reichte es in dieser Saison aber kaum.