1:0-Sieg gegen Konyaspor : RB Leipzig gewinnt Testspiel gegen türkischen Pokalsieger

Das Tor in Kematen in Tirol erzielte Emil Forsberg in der siebten Minute per Freistoß. Allerdings musste Trainer Ralph Hasenüttl gleich zwei wichtige Spieler vorzeitig wieder vom Platz nehmen. Marcel Sabitzer konnte nach 25 Minuten nach einem Foul an ihm nicht mehr weiterspielen. Er hatte die RB-Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Sabitzer wurde an der Wade behandelt. Nach rund einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war die Partie auch für Timo Werner beendet. Der Nationalstürmer war zur zweiten Hälfte gekommen. Hasenhüttl hatte wie angekündigt seine Elf zur Pause einmal komplett durchgetauscht.

Er musste in der Partie von vornherein auf Antreiber Diego Demme verzichten, der nach einem Trainingsfoul des Teamkollegen Naby Keita wegen einer Knieprellung pausieren musste. Zudem fehlte Marvin Compper wegen Unterschenkelbeschwerden. Die Leipziger sind noch bis Freitag in Seefeld im Trainingslager, am Samstag und Sonntag spielen sie in London beim Emirates Cup gegen den FC Sevilla und Benfica Lissabon.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 19:36 Uhr