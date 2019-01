RB Leipzig : Rangnick über Neuzugang Adams: Vorzeigespieler Leipziger Art

Ralf Rangnick hat RB Leipzigs Neuzugang Tyler Adams als «Vorzeigespieler für die Art, wie wir spielen», bezeichnet.

von dpa

04. Januar 2019, 16:30 Uhr

«Er ist ein Junge, der wunderbar den nächsten Schritt bei uns machen kann», sagte Rangnick. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner Adams hatte kurz zuvor die erste Trainingseinheit mit dem sächsischen Fußball-Bundesligisten absolviert.

Adams habe ein unheimliches Gespür für die Situation, betonte Rangnick. Verbessern müsse er sich aber in der Torvorbereitung und im -abschluss. Die Bundesliga sei schon eine andere Dimension als die amerikanische Liga, von der Adams nach Leipzig wechselte. Er spielte zuletzt für Red Bull in New York.

«Jede Herausforderung ist auch eine große Möglichkeit», betonte Adams selbst. Nach einer langen Saison müsse er noch den Rhythmus finden. Die Qualität sei sehr hoch, sagte Adams nach seinen ersten Eindrücken in Leipzig.