Vertragsverlängerung : Poulsen bleibt bis 2021 bei RB Leipzig

Wie der Verein vor der Premiere in der Champions League gegen AS Monaco bekanntgab, läuft der neue Kontrakt des dänischen Nationalspielers bis zum 30. Juni 2021. Der 23-Jährige spielt seit 2013 für die Sachsen und erzielte in bisher 136 Spielen 35 Tore für RB.

