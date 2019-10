«Wie eine Befreiung» : Paderborn feiert endlich ersten Saisonsieg

Acht Anläufe waren vergeblich. Im neunten hat es endlich geklappt: Der SC Paderborn schaffte beim 2:0 gegen Düsseldorf seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger ist jetzt nicht mehr abgehängt, sondern mittendrin in einem auffällig engen Abstiegskampf.

27. Oktober 2019, 11:26 Uhr

In einer Hinsicht ist der SC Paderborn sogar Bundesliga-Spitze. In keinem anderen Stadion werden mehr volksfesttaugliche Schlager gespielt.

Beim 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf kam das große Repertoire endlich einmal zur vollen Geltung. Denn die Zuschauer schmetterten so laut «Hermann Löns, die Heide brennt», als sei das eigens für diesen Anlass komponiert worden: Für den Samstagnachmittag, an dem der Aufsteiger und Außenseiter im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg feierte.

«Das war enorm wichtig heute», sagte Paderborns Vize-Kapitän Klaus Gjasula. «Wir waren vorher acht Spiele ohne Sieg. Irgendwann verliert man dann vielleicht den Glauben und den Mut. Jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch Spiele gewinnen können. Wir sind zurück!»

Zurück heißt in diesem Fall: Der Tabellenletzte hat nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Und das in einem Tabellenumfeld, in dem es mittlerweile fast genauso eng zugeht wie auf den Plätzen eins bis zehn der Fußball-Bundesliga. Der erfahrene Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel hat das sofort eingestreut in seine Analyse, als er sagte: «Es wird in dieser Saison ein Auf und Ab - für viele Mannschaften, die unten im Keller sind.»

Noch vor einer Woche gewann seine Fortuna gegen Mainz und Köln gegen Paderborn. An diesem Spieltag schlug dann Mainz die Kölner und Paderborn eben seine Fortuna. Jeder kann jeden schlagen auf diesen letzten sechs Plätzen, und für den Außenseiter aus Ostwestfalen bedeutet dies: Es dauerte zwar bis zum letzten Wochenende im Oktober, bis der erste Saisonsieg endlich geschafft war. Aber trotzdem ist Paderborn in diesem Abstiegskampf längst nicht abgeschlagen.

«Dieser Sieg wirkt wie eine Befreiung», sagte Torwart Leopold Zingerle. «Ich hoffe, wir können das so fortsetzen.» Zwei der nächsten drei Heimspiel-Gegner gehören wieder zur direkten Konkurrenz: der FC Augsburg und Union Berlin. Aber erst einmal geht es schon am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen weiter und dann in der Bundesliga zu 1899 Hoffenheim.

Was den Paderbornern helfen könnte, ist ihr Lernprozess. Mittlerweile hat sich jeder in der Liga auf ihren Sturm- und Drang-Fußball eingestellt. Auch Düsseldorf überließ ihnen am Samstag zunächst den Ball und wartete nur auf Fehler. Damit kam der Aufsteiger in den vorangegangenen Spielen überhaupt nicht klar.

Neu war diesmal: «Wir kommen jetzt mehr über den Kampf», wie Torschütze Abdelhamid Sabiri hinterher sagte. «Das hat uns der Trainer in der Woche vorgelebt.» Sabiri traf in der 43. Minute mit einem Distanzschuss, Verteidiger Sebastian Schonlau nach der Pause mit dem Kopf (64.). «Paderborn hat gut gestanden und nicht so wild gespielt wie in den ersten Wochen», stellte auch Funkel fest.

Eine Prise Pragmatismus mag sich SC-Coach Steffen Baumgart auch bei seinem früheren Chef abgeschaut haben. Funkel trainierte Baumgart in den Jahren 2000 und 2001, als der noch Spieler bei Hansa Rostock war. Noch am Samstag sprach Baumgart Funkel respektvoll mit «Trainer» an. Und der revanchierte sich mit den Worten: «Ich möchte Steffen ganz herzlich zum ersten Bundesliga-Sieg gratulieren. Das musste zwar nicht unbedingt gegen uns sein. Aber er war längst überfällig.»