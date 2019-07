Internationaler Vergleich : Neuer-Berater: FC Bayern noch nicht konkurrenzfähig

Für Manuel Neuers Berater Thomas Kroth ist die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München derzeit im internationalen Konzert der ganz Großen nicht konkurrenzfähig.

von dpa

05. Juli 2019, 21:55 Uhr

«Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen», sagte Kroth der «Süddeutschen Zeitung».

Der 33 Jahre alte Torhüter Neuer, der in der abgelaufenen Rückrunde aufgrund von Verletzungen elf Pflichtspiele des FC Bayern verpasste, steht bei den Münchnern noch bis 30. Juni 2021 unter Vertrag. Eine Vertragsverlängerung und ein Karriereende in München sei für den deutschen Nationalmannschaftskapitän «natürlich das nahe liegende Modell. Aber nicht das einzige», sagte der 59-jährige Kroth.

Neuer wolle nach 2021 weitermachen. «Jetzt ist die Phase, in der er sich entscheiden muss: Wie geht es perspektivisch weiter?», erklärte Neuers Berater. «Wenn er merkt, der FC Bayern klotzt ran, dann wird er noch mal richtig aufblühen.» Neuer, Weltmeister von 2014, habe noch klare Ziele: «Er will die Europameisterschaft gewinnen, und er will noch mal die Champions League gewinnen.»