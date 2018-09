Lange verletzter Kapitän : Nationalspieler Stindl vor Rückkehr in den Gladbach-Kader

Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl steht nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten. «Es ist noch total offen. Aber er kann uns sicherlich in Kürze helfen. Es ist absehbar, dass er zur Mannschaft zurückstößt», sagte Trainer Dieter Hecking.

von dpa

28. September 2018, 12:04 Uhr

Ob der 30 Jahre alte Nationalspieler Stindl, der wegen einer Verletzung an der Syndesmose die WM in Russland verpasst hatte, schon in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Heckings früherem Verein VfL Wolfsburg zum Aufgebot gehört, verriet der Borussia-Coach nicht. Auf den an der Wade verletzten Brasilianer Raffael muss Hecking bei den Niedersachsen verzichten.

Die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte sei für ihn nichts Besonderes mehr, sagte der 54-jährige Hecking. «Ich freue mich drauf, und meine Familie wird da sein. Das ist dann das Besondere», erklärte er. Dem VfL Wolfsburg attestierte Hecking eine positive Entwicklung: «Da ist Ruhe eingekehrt, was die Sportliche Leitung angeht. Sie machen es gut, sie sind laufstark und bieten Kombinationsfußball.»