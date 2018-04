Sprunggelenksverletzung : Mönchengladbach bis auf Weiteres ohne Herrmann

Borussia Mönchengladbach geht ohne Patrick Herrmann in den Saisonendspurt. Der 27 Jahre alte Offensivspieler hat sich am Mittwoch im Training des Fußball-Bundesligisten einen Außenband- und Innenbandteilriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

von dpa

11. April 2018, 17:13 Uhr

Er hatte in den vergangenen drei Spielen jeweils in der Startelf gestanden und war im bisherigen Saisonverlauf in 22 Bundesliga- und drei DFB-Pokalspielen zum Einsatz gekommen. Herrmann wird der Borussia laut Vereinsmitteilung «bis auf Weiteres» fehlen. Ob er in dieser Spielzeit noch mitwirken kann, ist fraglich.

Darüber hinaus muss Trainer Dieter Hecking am Samstag (18.30 Uhr) im Spiel beim neuen deutschen Meister FC Bayern auf Raul Bobadilla (Aufbautraining nach Muskelfaserriss im Oberschenkel), Fabian Johnson (Rückenproblemen), Mamadou Doucouré (Muskelteilriss im Oberschenkel) und Julio Villalba (Muskelbündelriss) verzichten. Zudem fehlt Kapitän Lars Stindl gelb-gesperrt.