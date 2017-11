Muskelprobleme : Minimum drei Wochen Pause für Herthas Stark - Stocker fehlt

vergrößern 1 von 1 Foto: Annegret Hilse 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 14:28 Uhr

Stark hatte sich die Verletzung in der ersten Halbzeit der Partie beim VfL Wolfsburg (3:3) am vergangenen Sonntag zugezogen. Bei der Team-Einheit fehlte neben Stark, Mitchell Weiser (Hüftprellung) und zahlreichen Nationalspielern auch Valentin Stocker. Der Schweizer wurde wegen anhaltender Kniebeschwerden untersucht. «Er wollte immer weiter, weiter und ist jetzt an die Grenze gekommen», sagte Dardai über den selten berücksichtigten Stocker. «Es ist ein großer Check wie ein Ölwechsel und dann wissen wir mehr.»

Nach der Länderspielpause trifft Hertha in der Bundesliga am 18. November auf Borussia Mönchengladbach.

Hertha-Homepage