Bayern-Stürmer beendet Studium : «Mein Weg zum Ruhm»: Lewandowski verteidigt Abschlussarbeit

erstellt am 09.Okt.2017 | 15:51 Uhr

Der Nationalstürmer habe mit Auszeichnung bestanden, teilte die Warschauer Sporthochschule auf ihrer Webseite mit. Lewandowski äußerte sich nur knapp. «Es lief sehr gut», sagte der 29-Jährige nach der Prüfung vor polnischen Journalisten.

Thema der Bachelor-Arbeit im Fach Sport mit einer Spezialisierung als Trainer und Manager war laut Hochschule Lewandowskis eigene Karriere. Die Arbeit mit dem Titel «RL 9. Der Weg zum Ruhm» sei ein Wegweiser für junge Profisportler, sagte Prüfer Marek Rybinski dem Nachrichtenportal «Wirtualna Polska». Zehn Jahre studierte Lewandowski demnach an der Warschauer Uni. Er habe wegen der Verpflichtungen als Nationalstürmer sowie Spieler bei Borussia Dortmund und dann Bayern München mehrere Studien-Pausen einlegen müssen, hieß es von der Hochschule.

Zur Verteidigung der Abschlussarbeit erschien Lewandowski - wie in Polen üblich - im Anzug. Die Prüfer hätten zu seiner Überraschung weiß-rote Nationaltrikots getragen, wie Rybinski sagte. Lewandowski wurde am Montag in ganz Polen als Wegbereiter der WM-Qualifikation gefeiert. Er hatte seinem Team am Sonntagabend mit dem Führungstor zum 3:2 (85. Minute) den 4:2-Sieg gegen Montenegro beschert und die Teilnahme an der WM 2018 in Russland gesichert.

