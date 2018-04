Erfolgstrainer : Medien: Tedesco-Vertrag mit Schalke verlängert sich bis 2021

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann offenbar langfristig mit Trainer Domenico Tedesco planen.

von dpa

18. April 2018, 20:42 Uhr

Nach Informationen der «Sport Bild» und des Fernsehsenders Sky soll sich der bis 2019 laufende Vertrag mit dem Coach durch das Erreichen der Champions League automatisch bis 2021 verlängern. Vor dem 31. Spieltag hat der Tabellenzweite acht Punkte Vorsprung auf Rang fünf, der nicht mehr für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Kurz vor dem DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt sagte Tedesco bei Sky: «Über Vertragsdetails und Bestandteile spreche ich definitiv nicht in der Öffentlichkeit.» Die Inhalte seines Kontrakts seien momentan auch nicht wichtig. «Ich wüsste das auch gar nicht, weil das letzte mal, dass ich da reingeschaut habe, war glaube ich im Juni oder Juli.»

Tedesco war im Juni 2017 vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Schalke gewechselt. In seiner ersten Bundesligasaison konnte der 32-Jährige bei den Königsblauen überzeugen und wurde nicht erst nach dem 2:0 am Sonntag im Revierderby gegen Borussia Dortmund im Umfeld des Gelsenkirchener Vereins gefeiert.

Sportvorstand Christian Heidel hatte bereits in der Vorwoche in einem Interview des Internetportals t-online.de erklärt, dass er weiter mit Tedesco plane und eventuelle Angebote anderer Clubs kein Thema seien. «Da gibt es nullkommanull Chancen. Er wird langfristig bleiben - Punkt», erklärte Heidel. Dass sich Tedescos Vertrag automatisch verlängere, wollte Heidel vor Wochenfrist nicht bestätigen: «Über vertragliche Dinge werde ich mich in der Öffentlichkeit nie äußern. Aber ich bin da ganz entspannt.»