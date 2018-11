Eintracht Frankfurt : Medien: Barca und Liverpool an Jovic dran

Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic wird nach übereinstimmenden Medienberichten von europäischen Topclubs wie dem FC Barcelona und dem FC Liverpool beobachtet.

von dpa

19. November 2018, 09:33 Uhr

Für den 20 Jahre alten Serben sollen die Champions-League-Vereine zuletzt Scouts nach Frankfurt und zur serbischen Nationalmannschaft geschickt haben, wie unter anderem das englische Online-Portal «LFC Globe» berichtete. Jovic führt derzeit die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga an und hatte beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf als erster Eintracht-Profi einen Fünferpack in der Bundesliga erzielt.

Jovic ist derzeit für eine geringe Gebühr von Benfica Lissabon an den deutschen Pokalsieger ausgeliehen. Die Eintracht will die Kaufoption für den Serben in jedem Fall ziehen, sie soll bei einer Summe von gut zehn Millionen Euro liegen. «Unsere Tribüne ist seit Wochen voll mit Scouts der absoluten Top-Klubs», sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic laut «Bild-Zeitung». «Sie schicken ihre besten Leute. Ich bleibe da ruhig, das ist ja auch Anerkennung für uns. Wir werden in Europa wieder wahrgenommen.»