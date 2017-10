Hoffnungsträger : Max Kruse in Werders Startelf gegen Augsburg

Bremen (dpa) - Werder Bremens Angreifer Max Kruse steht gegen den FC Augsburg erstmals nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder in der Startelf, gab Werder am Sonntag rund eine Stunde vor der Begegnung in der Fußball-Bundesliga bei Twitter bekannt.