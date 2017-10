Nach Schulter-OP : Mainzer Angreifer Onisiwo fällt drei Monate aus

vergrößern 1 von 1 Foto: René Vigneron 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 12:01 Uhr

Bei dem Eingriff wurde die Gelenklippe der Schulter wieder befestigt und der Schulterapparat so stabilisiert. Onisiwo hatte sich in der vergangenen Woche im Training die Schulter ausgekugelt. Nach dem Eingriff wird Onisiwo direkt mit Reha-Maßnahmen in Mainz beginnen.