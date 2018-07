Sieg über Charleroi : Mainz im fünften Testspiel erfolgreich

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auch das fünfte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Einen Tag nach dem 2:1 über Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen gab es gegen den belgischen Erstligisten Sporting Charleroi ein 2:0 (1:0).

von dpa

13. Juli 2018, 20:38 Uhr

Daniel Brosinski (45.+1 Minute) brachte die Rheinhessen im niederländischen Tegelen kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung. Angreifer Anthony Ujah (64. Minute) traf im zweiten Durchgang.

Die Mainzer befinden sich derzeit im Trainingslager in Venlo in den Niederlanden. Vom 29. Juli bis 4. August ist ein weiteres Trainingslager in Bad Häring in Österreich geplant. Das erste Pflichtspiel für das Team von Trainer Sandro Schwarz ist die Partie im DFB-Pokal bei Zweitligist Erzgebirge Aue am 18. August.