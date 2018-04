Kampf um Klassenerhalt : Mainz gegen Leipzig unter Zugzwang - Bell kehrt zurück

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig ein Achtungszeichen setzen. «Wir müssen den vorhandenen Druck in Energie umwandeln. Wir brauchen Mentalität, aber auch eine gewisse Lockerheit und Spaß», sagte Trainer Sandro Schwarz.

von dpa

27. April 2018, 13:34 Uhr

Die enttäuschende 0:2-Niederlage beim FC Augsburg habe seine Mannschaft verarbeitet. «Gegen Leipzig wird es ein anderes Spiel. Da bekommen wir mehr Räume», meinte der 39-Jährige. Abwehrchef Stefan Bell steht vor der Rückkehr in die Startelf. Fraglich sind noch die Einsätze von Abdou Diallo (Rückenschmerzen) und Suat Serdar (muskuläre Probleme).