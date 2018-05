KOS-Leiter Michael Gabriel : Leiter der Fan-Projekte: «Anhänger viel stärker einbinden»

Zum Ende einer Saison mit vielen Zuschauer-Protesten fordert die Koordinationsstelle Fanprojekte die Dachverbände auf, die Anhängerschaft noch mehr einzubinden.

«Wahrscheinlich war die Kommunikation zwischen dem Fußball und der Fanszene noch zu keinem Zeitpunkt so intensiv», sagte KOS-Leiter Michael Gabriel der Deutschen Presse-Agentur. Die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Deutschen Fußball Liga (DFL) und bei den Vereinen bräuchten aber «ein gutes Händchen, um die sportlichen, die wirtschaftlichen und die sozialen Interessen in ein gutes Gleichgewicht zu bekommen».

Die Fans hätten ein ureigenes Interesse am Wohlergehen ihres Vereins und große Lust, sich zu engagieren. «Es wäre den Verantwortlichen des Fußballs zu raten, die Fans noch viel stärker in die Strukturen des Vereins einzubinden. Davon können alle nur profitieren», so der Sportwissenschaftler.

Vor allem die Debatte um die Abschaffung der 50+1-Regel, die eine Komplettübernahme von Vereinen durch externe Geldgeber verhindert und so auch bestehen bleibt, und die ungeliebten Montagsspiele hatten zahlreiche Fans auf die Barrikaden gebracht.

Für KOS-Chef Gabriel haben die Interessen der Anhänger deutlich an Gewicht gewonnen. «Das ist auch gut so, denn es werden für die Zukunft des zuschauerorientierten Fußballs zentrale Fragen aufgeworfen: Auf der einen Seite stehen die Investoren und Medienkonzerne als Treiber im Milliardengeschäft Fußball, auf der anderen Seite die Millionen Fans aller Generationen im Stadion und als Mitglieder in den Vereinen, die dem Fußball gesellschaftliche Bedeutung geben», sagte er.