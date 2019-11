Innenverteidiger : Leipzigs Upamecano droht Pause nach Terodde-Foul

Die Abwehrsorgen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig werden womöglich noch größer. Nun verletzte sich Innenverteidiger Dayot Upamecano nach einem Foul von Kölns Angreifer Simon Terodde in der 89. Minute.

von dpa

23. November 2019, 21:48 Uhr

Leipzig beendete die Partie mit nur zehn Spielern. Eine genaue Diagnose bei Upamecano soll es am Sonntag nach dem Röntgen geben. «Laut Ärzteteam ist an den Bändern vermutlich nichts kaputt. Aber an den Knochen können wir nichts ausschließen, er hat große Schmerzen», sagte Trainer Julian Nagelsmann. In Kapitän Willi Orban und den Franzosen Ibrahima Konaté und Nordi Mukiele fallen bereits drei Verteidiger aus.