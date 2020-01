Bundesliga : Leipzigs Neuzugang Olmo mit großen Zielen: «Alles gewinnen»

RB Leipzigs Neuzugang Dani Olmo lässt keine Zweifel an seinen Ansprüchen.

«Ich möchte hier zu einem der besten Fußballer der Welt werden und im Laufe meiner Karriere alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt: WM, Champions League, alles», sagte der 21 Jahre alte Spanier in einem Interview der «Sport Bild». Die Meisterschaft in dieser Saison sei aber noch ein weiter Weg, meinte Olmo. RB belegt derzeit den ersten Platz in der Fußball-Bundesliga.

Olmo wechselte am vergangenen Samstag von Dinamo Zagreb zu den Sachsen, er gilt als großes Talent des spanischen Fußballs. 20 Millionen plus mögliche Bonuszahlungen soll sich Leipzig Olmo haben kosten lassen. Die Art, wie Trainer Julian Nagelsmann Fußball spielen lasse, passe sehr gut zu ihm, sagte Olmo, der am liebsten hinter den Spitzen spielt.