Kontrakt bis 2021 : Leipzig verlängert Vertrag mit Ersatztorwart Müller

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Ersatztorwart Marius Müller vorzeitig verlängert. Der 25-Jährige unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis Ende Juni 2021 gültig ist. Das teilten die Leipziger mit.

von dpa

04. Oktober 2018, 10:59 Uhr

Müller kam im Sommer 2016 vom 1. FC Kaiserslautern zu den Leipzigern und wurde ein Jahr später wieder an die Pfälzer ausgeliehen. In dieser Saison absolvierte Müller bisher nur ein Pflichtspiel, als er in der Qualifikation zur Europa League beim 1:1 gegen BK Häcken spielte.