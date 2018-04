Werder-Aufschwung : Kruse lobt Kohfeldt: Hat uns von seiner Idee überzeugt

Max Kruse schreibt Trainer Florian Kohfeldt einen großen Anteil am Aufschwung von Fußball-Bundesligist Werder Bremen zu.

von dpa

01. April 2018, 11:49 Uhr

«Er hat uns nicht einfach einen Plan vorgegeben und gesagt, dass wir das jetzt so und so machen müssen. Er wollte, dass wir von seiner Idee überzeugt sind. Er hat uns auf seinem Weg mitgenommen. Unser Spiel zeigt, dass da ein Plan existiert», lobte der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler in einem Interview der «Welt am Sonntag» seinen Coach. Der hatte den Bundesligisten Ende Oktober von Alexander Nouri auf Rang 17 übernommen und steht nun kurz vor dem Klassenverbleib.

Kohfeldt habe ihn als Leistungsträger von Anfang an sehr gut unterstützt, ihm auf dem Platz viele Freiheiten gelassen und Vertrauen geschenkt, berichtete der Angreifer. «Er hat mir quasi den Stempel Führungsfigur verpasst und mich zum zweiten Kapitän gemacht. Ich bin gern jemand, der vorangeht und hilft», betonte Kruse.

Negative Schlagzeilen wie die über eine Taxifahrt, bei der er 75 000 Euro in bar auf dem Rücksitz liegen ließ, sollen der Vergangenheit angehören. Nun will der Routinier Vorbild sein. «Ich habe mich als Typ nicht groß verändert. Allerdings habe ich aus Fehlern gelernt. Was das betrifft, will ich jungen Spielern auch weitergeben, dass man hier und da klüger handeln muss, als ich das manchmal getan habe.»