Linksverteidiger verletzt : Köln-Talent Katterbach erleidet Muskelfarriss

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss mindestens für das wichtige Spiel am Freitag gegen 1899 Hoffenheim auf sein Talent Noah Katterbach verzichten.

von dpa

04. November 2019, 09:29 Uhr

Der 18-Jährige, der zuletzt fünf Mal in Folge als Linksverteidiger in der Startelf stand, erlitt bei der 0:2-Niederlage im Derby bei Fortuna Düsseldorf nach eigener Auskunft bei Instagram einen Muskelfaserriss. Das Eigengewächs hatte sich direkt in der Anfangsphase verletzt und musste bereits in der 7. Minute ausgewechselt werden. Nach dem Hoffenheim-Spiel geht die Bundesliga in die Länderspielpause.