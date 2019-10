Probleme seit dem Sommer : Knie-OP bei Hoffenheims Stürmer Belfodil

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Stürmer Ishak Belfodil verzichten.

von dpa

13. Oktober 2019, 18:46 Uhr

Der 27-Jährige wird sich nach «längerer Abwägung» am Knie operieren lassen, an dem er bereits seit dem Sommer Probleme hat, teilte die TSG mit. Die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder steht momentan auf dem zwölften Tabellenplatz und empfängt nach der Länderspielpause am 20. Oktober den FC Schalke 04.