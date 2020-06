Begehrter BVB-Profi : Klopp glaubt nicht an Sancho-Wechsel nach Liverpool

Jürgen Klopp hält einen Wechsel des Dortmunders Jadon Sancho nach Liverpool in diesem Sommer für sehr unwahrscheinlich.

von dpa

27. Juni 2020, 14:29 Uhr

«Ich glaube nicht, dass so ein Wechsel in diesem Sommer über die Bühne gehen kann», sagte der Meister-Trainer des FC Liverpool in einem «Bild»-Interview. Vieles sei im Hinblick auf die Planung der Vereine noch zu unsicher. Wenn der 20 Jahre alte Offensiv-Spieler doch wechseln sollte, wäre Klopp der «Überraschteste», wie es der 53-Jährige formulierte, der mit Borussia Dortmund deutscher Meister und DFB-Pokalsieger war.

Medienberichten zufolge sollen diverse europäische Topclubs an einer Verpflichtung von Sancho interessiert sein. Neben dem FC Liverpool wurde auch Manchester United als potenzieller Interessent genannt. Sancho ist mit 17 Toren und 17 Torvorlagen einer der besten Scorer der Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:200627-99-585376/2