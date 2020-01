Hertha BSC : Klinsmann über Pokalsieg: «Natürlich ist das ein Ziel»

Trainer Jürgen Klinsmann peilt mit Hertha BSC diese Saison den Gewinn des DFB-Pokals an.

von dpa

01. Januar 2020, 14:47 Uhr

«Pokalsieg? Natürlich ist das ein Ziel. Wir haben ein megaschweres Spiel auf Schalke, aber wir haben auch in Leverkusen gewonnen. Warum sollen wir nicht auch auf Schalke gewinnen?», fragte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem Internet-Videochat mit Fans.

Der Hauptstadtclub tritt am 4. Februar im Achtelfinale beim Revierclub an, im letzten Liga-Auswärtsspiel 2019 hatte Hertha mit 1:0 bei Bayer Leverkusen gewonnen. «Der Pokalwettbewerb ist gerade für Berliner ein ganz, ganz heißes Thema», betonte Klinsmann. «Da werden wir uns ganz, ganz brutal reinhauen, damit wir etwas möglich machen.» Als erstes Ziel nannte der Coach des Tabellenzwölften den Klassenverbleib. «Da reden wir noch nicht von irgendwelchen europäischen Wettbewerben, das ist sicher später dann unser Ziel.»

Auf Nachfragen zu möglichen Verpflichtungen namhafter Profis wie Granit Xhaka vom FC Arsenal oder Julian Draxler von Paris Saint-Germain im Winter gab Klinsmann keine konkreten Antworten. «Wir können uns umschauen bei anderen Mannschaften in Europa, die in der Champions League aktiv sind, um uns ganz gezielt auf einer Position zu verstärken», sagte der frühere Bundestrainer. Es seien viele Namen in den Medien genannt worden. «Bevor da aber nichts 100 Prozent fest oder klar ist, bitte ich um Verständnis, dass ich da noch nichts bekannt geben kann.»