Von Ex-Stürmer zu Stürmer : Klinsmann-Rat an Herthas Selke: «Geht immer um Tore»

Jürgen Klinsmann hat Davie Selke einen Rat für eine mögliche Nationalmannschafts-Karriere mit auf den Weg gegeben. «Ziele setzen, ganz, ganz wichtig», habe er dem Angreifer von Hertha BSC gesagt, erzählte Klinsmann.

von dpa

05. Dezember 2019, 12:37 Uhr

Wer es schon mal in die Fußball-Bundesliga geschafft habe, habe einen gewaltigen Schritt erreicht. «Das nächste Ziel ist nun, deinen Schnitt an Toren so hochzuschrauben, dass dich irgendwann ein Bundestrainer sieht», erzählte Klinsmann. Als ehemaliger Stürmer denke man sich da gern rein: «Es geht immer um Tore.»

Nach der ersten Partie von Klinsmann am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund war ein Treffer von Selke beim Stand von 1:2 wegen angeblichen Abseits aberkannt worden. Er habe den 24 Jahre alten Angreifer direkt danach Selke zu sich in die Trainerkabine gerufen: «Hey David, willste mal sehen», habe er zu ihm gesagt und auf einem kleinen Bildschirm ein Standbild gehabt, das zeigte, dass es kein Abseits gewesen wäre.