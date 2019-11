FC Bayern München : Kimmich würde Rückkehr von Förderer Guardiola begrüßen

Joshua Kimmich hat sich positiv über eine mögliche Rückkehr von Trainer Pep Guardiola zum FC Bayern München geäußert.

von dpa

14. November 2019, 15:55 Uhr

«Ich kenne ihn. Ich habe ihm viel zu verdanken. Als Zweitligaspieler hat er mich in der Bundesliga und in der Champions League spielen lassen», sagte der 24-Jährige bei einer Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf.

Ob es tatsächlich zu einem Guardiola-Comeback beim deutschen Rekordmeister kommen könnte, wollte Kimmich nicht beurteilen. «Ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder wie die Pläne mit Hansi Flick sind. Jetzt hört man, dass es bis zum Winter oder Sommer gehen wird. Das muss der Verein entscheiden», sagte Kimmich und fügte an: «Ich würde mich nicht dagegen wehren.»

Kimmich hatte unter Guardiola in der Saison 2015/16 den Sprung ins Bundesliga-Team der Bayern geschafft. «Ich bin mit ihm Doublesieger gewonnen, danach Nationalspieler», erinnerte Kimmich.

Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac wird in München über eine Rückkehr von Guardiola spekuliert, der zur Zeit den englischen Meister Manchester City betreut. Nach zwei Siegen bekam zunächst Interimscoach Flick das Vertrauen von Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ausgesprochen.