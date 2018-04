Torjäger in Topform : Kampfansage von Wagner: «Will in Madrid spielen»

Einen Gewinner aus seiner mit vier Bayern-Bubis aufgefüllten 4:1-Siegerelf gegen Frankfurt stellte Jupp Heynckes explizit heraus - auch mit Blick auf Real Madrid.

von dpa

29. April 2018, 09:39 Uhr

«Alle Spieler haben sich total engagiert. Aber Sandro Wagner hat für mich ein überragendes Spiel gemacht», sagte der Trainer des FC Bayern. Im zwölften Ligaspiel für den deutschen Meister erzielte der Fußball-Nationalspieler seinen achten Treffer, eine Topquote.

Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr) in Madrid wird Wagner wieder auf die Ersatzbank müssen. Vorne beginnt Robert Lewandowski, darauf hat sich Heynckes bereits festgelegt. Aber Heynckes lobte Wagner auch deswegen besonders, weil der 30-Jährige mit seinem Einsatz, seiner Mentalität, seiner Körperlichkeit eine wertvolle Teilzeitkraft sein könnte. «Joker - oder von Anfang an: Ich will auf jeden Fall in Madrid spielen», sagte Wagner. Die Bayern müssen ein 1:2 aufholen und brauchen Tore für ihren Endspieltraum.

Wagner fühlt sich bereit dafür. Heynckes lobte die Laufleistung und die «kämpferische Note» des Stürmers. Zudem habe Wagner vorne Bälle festgemacht und «ein wunderschönes Tor erzielt». Jetzt hofft Wagner nur, dass Heynckes ihn in Madrid auch bringen kann, wenn der Angriff belebt werden muss. Im Hinspiel ging das nicht. «Da hatten wir drei Verletzte, da musste der Trainer positionsbezogen auswechseln.»