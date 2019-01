Meldung «Sportbuzzer» : Kagawa sagt Hannover ab - Besiktas-Transfer steht bevor

Im Werben um den japanischen Fußball-Profi Shinji Kagawa von Borussia Dortmund hat sich der türkische Spitzenclub Besiktas Istanbul offenbar gegen den Fußball-Bundesligisten Hannover 96 durchgesetzt.

von dpa

31. Januar 2019, 18:07 Uhr

Hannovers Präsident Martin Kind bestätigte dem «Sportbuzzer» kurz vor dem Ende der Wechselfrist, dass der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler den 96ern abgesagt habe.

Kagawa war zuvor von den Dortmundern freigestellt worden und zu Verhandlungen nach Istanbul geflogen. Hannover hatte sich nach Angaben seines Managers Horst Heldt kurzfristig am Mittwochabend in die Transfergespräche eingeschaltet, nachdem ein Wechsel des Japaners zum AS Monaco gescheitert war. Die 96er legten Kagawa demnach ein Vertragsangebot vor und einigten sich auch mit den Dortmundern über ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison. Den Äußerungen von Martin Kind zufolge hat sich der deutsche Meister von 2011 und 2012 jedoch für einen Wechsel zu Besiktas entschieden.