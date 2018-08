Trainingslager : James absolviert komplettes Bayern-Training

Der FC Bayern München hat am Tag nach seinem Testspielsieg gegen Manchester United wieder im Trainingslager in Rottach-Egern gearbeitet. Bei der Einheit vor rund 2000 Zuschauern absolvierte auch James Rodríguez das komplette Programm.

von dpa

06. August 2018, 15:29 Uhr

Die beim 1:0 gegen ManUnited länger eingesetzten Spieler waren im regenerativen Bereich im Einsatz. «Ich glaube, wir sind schon gut drauf», sagte Franck Ribéry nach der Einheit am Tegernsee, wo die Münchner noch bis Donnerstag trainieren. Am Mittwoch (17.30 Uhr) steht ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern an.

James hatte in der vergangenen Woche als vorletzter Bayern-Star die Saisonvorbereitung aufgenommen. Trainer Niko Kovac muss im Trainingslager nur noch auf Frankreichs Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Tolisso steigt erst nach dem Supercup (12. August) ins Training ein.