Vertrag bis 2023 : HSV verpflichtet Mittelfeldspieler Özcan vom VfB Stuttgart

Der Hamburger SV hat für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga Berkay Özcan vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichtet.

von dpa

24. Januar 2019, 18:36 Uhr

Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler erhielt bei den Hanseaten einen ligaunabhängigen Vertrag bis Ende Juni 2023, wie der HSV am Donnerstagabend mitteilte. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten soll der HSV schätzungsweise bis zu drei Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler zahlen. In Hamburg trifft das Talent auf seinen ehemaligen Trainer Hannes Wolf. Mit dem heutigen HSV-Coach war Özcan 2017 mit dem VfB in die Bundesliga aufgestiegen.