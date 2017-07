Denswil trifft doppelt : HSV-Profi Kostic fehlt länger

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Nach Luca Waldschmidt (Innenbandanriss) ist der Serbe der zweite Verletzte, für den das bis zum 1. August andauernde Trainingslager schon beendet ist. Der HSV hofft, dass Kostic zum Liga-Start gegen den FC Augsburg (19. August) fit wird.

Die Hanseaten bleiben noch bis zum 1. August in ihrem Trainingscamp in Österreich. Am 31. Juli steht noch ein Test in Schwaz gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor auf dem Programm.

Derweil wurden Trainer Markus Gisdol und Sportchef Jens Todt nach ihrer Spielbeobachtung am Donnerstag in Längenfeld zurückerwartet. Im Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen dem FC Brügge und Basakshehir Istanbul (3:3) hatte das HSV-Duo am Mittwochabend seinen Wunschspieler Stefano Denswil beobachtet. Der niederländische Abwehrspieler überzeugte, denn er erzielt zwei Freistoßtore. Dem Vernehmen nach muss der HSV sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen zahlen, der in Brügge einen Vertrag bis 2020 hat.

HSV-Mitteilung via Twitter

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 13:53 Uhr