Bundesliga : Hoeneß schließt Goretzka-Zugang schon im Winter aus

Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß hat einen vorgezogenen Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Schalke 04 schon in der Winterpause ausgeschlossen.

von dpa

22. Januar 2018, 10:18 Uhr

«Die wissen ganz genau, dass der FC Bayern jetzt in der Winterpause keinen Transfer tätigt und das ist alles Unsinn, was da erzählt wird», sagte Hoeneß dem Bayerischen Rundfunk am Sonntagabend. Mittelfeldspieler Goretzka hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen ab 1. Juli gültigen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Auf Schalker Seite hatte sich unter anderen Aufsichtsratchef Clemens Tönnies verärgert über den Abgang des 22-Jährigen im Sommer geäußert.