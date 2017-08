Königsklassen-Club als Ziel : Herthas Weiser: Nationalteam als «Traum»

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

«Die U21-EM hat mich vielleicht ein Stück näher rangebracht», sagte der 23-Jährige dem «Kicker». «Ich versuche weiterhin, mich anzubieten. Die Nationalmannschaft bleibt mein Traum, dort möchte ich hin.» Als rechter Mittelfeldspieler hatte Weiser bei der Junioren-Europameisterschaft den Titel mit dem Team von Trainer Stefan Kuntz gewonnen und im Finale gegen Spanien den entscheidenden Treffer erzielt.

Vor zwei Jahren war der Sohn des früheren Profis Patrick Weiser vom FC Bayern München zum Berliner Bundesligisten gewechselt. Hertha sei bislang «die perfekte Adresse» für ihn gewesen, sagte er. Er wolle sich aber «irgendwann» mit Teams wie dem FC Liverpool, gegen den die Berliner kürzlich 0:3 verloren, nicht mehr nur in Testspielen messen. «Das ist das Niveau, wo ich die nächsten Jahre hinwill. Ich will mittelfristig mit einem Top-Club in der Champions League spielen.»

Weiser steht bei Hertha noch bis 2020 unter Vertrag. Er wolle nicht darüber reden, was nach der kommenden Saison sein konnte. Das ergebe «jetzt keinen Sinn», sagte er.

erstellt am 07.Aug.2017 | 10:02 Uhr