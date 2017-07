0:3 Niederlage : Hertha verliert Jubiläumsspiel gegen Liverpool und Klopp

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Der Berliner Fußball-Bundesligist verlor das Test-Duell der beiden 125-jährigen Clubs verdient mit 0:3 (0:2). Dominic Solanke (15. Minute), Georginio Wijnaldum (38.) und Mohamed Salah (62.) erzielten die Treffer für die Engländer, die beim Audi Cup gegen den FC Bayern antreten werden. Für Hertha und Coach Pal Dardai war es vor 54 279 Zuschauern die zweite Niederlage im achten Testspiel.

Der Champions-League-Qualifikationsteilnehmer Liverpool um Emre Can erwies sich als erwartet schwerer Gegner für die Berliner, die am Dienstag ihren 125. Geburtstag gefeiert hatten. «125 Jahre - dafür sehen beide Vereine noch prächtig aus», sagte Klopp über das Stadionmikrofon. «Wie ich Pal einschätze, kennt er das Wort Freundschaftsspiel nicht, ich kenne es auch nicht.» Hertha reist am Montag in sein zweites Trainingslager dieser Saisonvorbereitung ins österreichische Schladming.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 20:01 Uhr