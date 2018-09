Bundesliga : Hertha-Trainer Dardai: Rotation für Englische Woche

Nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte von Hertha BSC muss Trainer Pal Dardai in der anstehenden Englischen Woche sein Team voraussichtlich umstellen.

von dpa

23. September 2018, 10:59 Uhr

Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Neuzugang Marko Grujic seien mehrere Spieler «ein bisschen angeschlagen», sagte der Coach beim Training am Sonntag. «Wir müssen überlegen, ob wir rotieren, weil das Programm mit Spielen am Dienstag und Freitag nicht einfach ist.»

Drei Tage nach dem 4:2 über Borussia Mönchengladbach tritt der Berliner Fußball-Bundesligist bei Werder Bremen an, am Freitag folgt das Spitzenspiel gegen den FC Bayern. Welche Spieler angeschlagen sind, wollte Dardai nicht sagen. Grujic fällt mit einem Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk vorerst aus. «Seine Verletzung ist schmerzhaft», betonte der Coach. «Seitdem ich bei Hertha bin, ist es der erste Ausnahmespieler im Mittelfeld. Er drückt dem Spiel den Stempel auf.» Die Position könnten beispielsweise Fabian Lustenberger oder Per Skjelbred übernehmen.

Nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich könnte Innenverteidiger Karim Rekik wieder eine Option sein. «Es kann sein, dass er aushelfen muss», sagte Dardai. Seine Mannschaft hat aus den ersten vier Spielen zehn Punkte geholt - so viele wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga.