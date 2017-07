Stürmer der Elfenbeinküste : Hertha-Torjäger Kalou will doch zurück ins Nationalteam

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Nach dem Aus beim Afrika-Cup im Januar hatte der 31-Jährige seine Karriere im Nationalteam eigentlich für beendet erklärt. Kalou hat bislang 82 Länderspiele bestritten.

In der Qualifikation für die WM 2018 muss die Elfenbeinküste nach einem 0:0 in Marokko um den Spitzenplatz in der Gruppe C bangen. Nur die Gruppensieger haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland sicher. «Das Team braucht erfahrene Spieler für die nächsten Aufgaben. Ich werde gern helfen. Allerdings nur, wenn ich körperlich fit bin», sagte Kalou.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 09:04 Uhr