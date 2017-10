Sieg in Nachspielzeit : Hecking-Plädoyer pro Videobeweis - Hannover-Serie reißt

Hannover 96 hat sein erstes Spiel nach der Rückkehr in die Bundesliga unglücklich verloren - durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Diesen stuft Trainer Breitenreiter als okay ein - trotz des Nachteils für sein Team.