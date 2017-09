Vor Freiburg-Spiel : Hannover 96 bangt um zwei Stammspieler

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 11:56 Uhr

Deshalb fliege der Club mit 20 Spielern in den Breisgau. Die Brasilianer Felipe und Jonathas fallen nach ihren Verletzungen ohnehin aus. Schwegler leidet an einer Kniereizung. Sollte Tschauner wegen seiner Oberschenkelprobleme ausfallen, dürfte Neuzugang Michael Esser spielen. «Auf der Torwartposition sind wir gleichwertig besetzt», sagte Breitenreiter.

Trotz des Traumstarts in der Liga sieht sich 96 beim bislang sieglosen Sport-Club als Außenseiter: «Als Aufsteiger sind wir in keinem Spiel Favorit», sagte Breitenreiter. Und: «Wir gefallen uns in der Rolle ganz gut.» Hannover ist nach vier Spieltagen ungeschlagen Tabellenzweiter.

Kader Hannover 96