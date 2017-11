DFB-Präsident : Grindel: Videobeweis künftig nur bei Wahrnehmungsfehlern

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017

«Es geht nicht darum, Schiedsrichterfehler zu korrigieren», sagte Grindel in der Sendung «Doppelpass» des TV-Senders Sport1. Daher werde es auch künftig trotz des technischen Hilfsmittels Fehler geben. «Wenn der Schiedsrichter es eben sieht, hat er die Entscheidungshoheit. Und dann muss man eben damit leben, dass es Fehlentscheidungen gibt.»

Als Beispiel nannte der 56-Jährige eine Szene aus der Partie FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg (1:1) am 10. Spieltag. Schalkes Thilo Kehrer hatte den Ball im eigenen Strafraum klar mit dem Unterarm berührt, Schiedsrichter Markus Schmidt ihm jedoch keine Absicht unterstellt und daher nicht auf Strafstoß entschieden. Solche Situationen werde es laut Grindel auch künftig geben. Würde der Videoassistent in Köln dagegen auch in solchen Fällen eingreifen, obwohl der Unparteiische auf dem Platz es anders gesehen hat, führe das nur zu Unsicherheit. «Wir brauchen einen klaren Spielfluss und das werden wir herstellen», sagte Grindel.

Grindel plädierte dafür, dass künftig die Zuschauer im Stadion über Videowände mit in die Entscheidungen eingebunden werden. «Das wäre als Beitrag zur Transparenz wichtig», sagte er. «Ich denke, dass wir darüber jetzt auch noch einmal diskutieren.»

