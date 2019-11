Österreicher begnadigt : Gregoritsch nach Suspendierung zurück im FCA-Kader

Michael Gregoritsch wird nach seiner Suspendierung aus dem Kader des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

von dpa

26. November 2019, 18:32 Uhr

«Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass Michael sein Vorgehen bereut», sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Der Bundesligist hatte den Mittelfeldspieler nach dessen Äußerungen über einen möglichen Vereinswechsel aus dem Kader für das Spiel gegen Hertha BSC (4:0) am vergangenen Sonntag gestrichen.

Gregoritsch hatte am Rande eines Trainings der österreichischen Nationalmannschaft offen über Wechselabsichten und seine Reservistenrolle gesprochen. «Für mich ist klar, dass ich im Winter unbedingt von Augsburg weg will, damit ich die Möglichkeit habe, regelmäßig zu spielen und mich fürs Nationalteam zu empfehlen», sagte der 25-Jährige vor wenigen Tagen. In dieser Bundesliga-Saison kam Gregoritsch bisher nur auf sechs Einsätze - lediglich einer über die vollen 90 Minuten.

Nach einem Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen zeigte sich der Österreicher nun deutlich versöhnlicher. «Ich hätte meinem Ärger über meine persönliche Situation nicht über die Öffentlichkeit Luft verschaffen dürfen, sondern hätte dies intern ansprechen müssen», hieß es in einer Club-Mitteilung.