BVB-Profi : Götze nicht im Kader für das Dortmunder Spiel in Hoffenheim

Fußball-Nationalspieler Mario Götze steht nicht im Kader von Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr).

von dpa

21. September 2018, 18:47 Uhr

Der Offensivstar gehörte nach dpa-Informationen am Freitag nicht zu den Spielern, die am Flughafen Dortmund den Flieger nach Mannheim bestiegen. Die «Bild»-Zeitung und die «Ruhr»-Nachrichten hatte zuerst berichtet. Ob eine Verletzung oder sportliche Gründe für seine Nichtnominierung verantwortlich waren, war am Freitag nicht bekannt. Der Verein äußerte sich nicht zu der Kaderzusammenstellung.

Götze hat unter dem neuen BVB-Trainer Lucien Favre bisher einen schweren Stand. In der Bundesliga kam der Finaltorschütze bei der WM 2014 in drei Spielen nicht zum Einsatz, im DFB-Pokal war er bei Zweitligist Greuther Fürth rund eine Stunde auf dem Feld. In der Champions League am Dienstag spielte Götze beim FC Brügge (1:0) 62 Minuten ohne Akzente setzen zu können. Ebenfalls nicht mit nach Mannheim flogen Julian Weigl und BVB-Neuzugang Paco Alcacer.